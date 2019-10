Самая красивая футболистка мира ждет первенца

Форвард Орландо Прайд Алекс Морган и ее муж Сервандо Карраско, который выступает за Динамо Хьюстон ждут первенца.

“Мы уже влюблены, хотя еще не встретились. Новый член семьи Карраско, скоро“, - написала Морган на своей странице в соцсети Twitter.

We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS