Украинец стал одноклубником Артема Милевского.

Украинский защитник Евгений Хачериди перешел в Динамо-Брест, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Футболист присоединится к команде 1 января 2020 года. Стороны подписали двухлетнее соглашение.

Отметим, что последним клубом Хачериди является греческий ПАОК, который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента.

Интересно, что в Динамо уже играют три украинских игрока: Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.