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Хачериди перешел в Динамо-Брест

Комментариев: 4
Украинец стал одноклубником Артема Милевского.
Евгений Хачериди подписал контракт с Динамо-Брест
Евгений Хачериди подписал контракт с Динамо-Брест
ФК Динамо-Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди перешел в Динамо-Брест, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Футболист присоединится к команде 1 января 2020 года. Стороны подписали двухлетнее соглашение.

Отметим, что последним клубом Хачериди является греческий ПАОК, который он покинул минувшим летом в качестве свободного агента.

Интересно, что в Динамо уже играют три украинских игрока: Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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Теги: футбол, Евгений Хачериди, Артем Милевский, Динамо-Брест
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  23.10.2019, 18:27
Оценка:  -1
гость
Мусоросборник
гость  (аноним)  23.10.2019, 18:00
Оценка:  -1
гость
этот гранд и хачериди достойны друг друга.
zadneprohodchik    23.10.2019, 17:42
Оценка:  -1
zadneprohodchik
дно
гость  (аноним)  23.10.2019, 17:26
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