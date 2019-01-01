Цыганык: В трансфере Шведа было заинтересовано руководство Селтика

Украинский футболист получит свой шанс в Шотландии.

Ведущий программы Цыганык Live Игорь Цыганык рассказал подробности адаптации Марьяна Шведа в Селтике.

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“У Шведа в Селтике рабочая ситуация. Связывался с журналистами в Шотландии. Они говорят, что Швед приехал в совсем другой чемпионат, атмосферу. Чтобы заиграть, ему нужно ассимилироваться к атмосфере Селтика.

Ему нужно привыкнуть к Шотландии, комфортно себя там чувствовать, стать своим. В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба.

Есть информация, что люди, которые предлагали Шведа Селтику, общались с тренером. Тогда это был Брендан Роджерс.

Также общались с владельцем клуба, он дал свое одобрение. Он получил очень хорошие рекомендации от Севильи.

Швед получит шансы, чтобы играть постоянно. Ему нужно дождаться своего шанса“, - рассказал эксперт в программе Цыганык Live.

Отметим, что Швед смог дебютировать в Шотландии.

Напомним, Марьян Швед подписал контракт с Селтиком в начале 2019-го года, однако сезон доигрывал в Карпатах на правах аренды.