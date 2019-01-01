Мбаппе превзошел достижение Месси

Мбаппе - самый молодой игрок, который забил 15 голов в Лиге чемпионов.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Брюгге принимало у себя дома ПСЖ. Победу в этом матче одержали французы, забив 5 безответных мячей.

Килиан Мбаппе начинал игру на скамейке запасных. Во втором тайме вышел на поле, сумев отличиться три раза. Первый его гол в матче Лиге чемпионов стал 15 в рамках турнира, что позволило опередить Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий забил 15 голов в возрасте 21 года и 288 дней. Французский игрок сумел это сделать в возрасте 20 лет и 306 дней, что позволило стать самым молодым футболистом, который забил 15 голов в Лиге чемпионов.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что Мбаппе является претендентом на получения Золотого мяча.