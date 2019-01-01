Модрич назвал фаворитов на Золотой мяч

Хорватский футболист отметил четырех футболистов.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич назвал своих фаворитов на Золотой мяч-2019.

“Сложно выделить кого-то одного, но для меня фавориты - это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Желаю им удачи“, - приводит слова Модрича Sport English.

Напомним, Модрич является действующим обладателем Золотого мяча. В этом году его имени не оказалось среди кандидатов. Таким образом, впервые за 26 лет прошлогодний обладатель Золотого мяча не попал в номинацию на награду.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного претендента на Золотой мяч.

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