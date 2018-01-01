Битва редакций: итальянская стена и продолжение веры в Лион

Редакция Bigmir)net совместно с Parimatch продолжает борьбу с Football.ua и Isport.ua за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Настало время третьего тура Битвы редакций, в котором мы попытаемся поправить ход своих дел после провального второго раунда битвы. В третьем туре, как и в предыдущих, каждая редакция подготовит три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги третьего тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.

Текущий банк: 4272 грн

Продолжаем верить в Лион

Бенфика - Лион (23 октября)

Если вы помните, то мы уже ставили на Лион во втором туре. Тогда французы подвели, но мы продолжаем в них верить и считаем, что тот результат был незакономерным. Теперь же “ткачи“ отправятся в гости к Бенфике, которая не лучшим образом показывает себя в Лиге чемпионов.

“Орлы“ в пятницу играли в Кубке Португалии, где добыли легкую победу, но из-за этого есть вопросы к их тонусу. Бенфика так и не проверила свои силы против достойного оппонента после длительной паузы, вызванной международными поединками, что может привести к проблемам. Считаем, что Лион не проиграет португальцам. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 54%.

Прогноз: Ничья или победа Лиона

Коэффициент: 1,78

Ставка: 100

Итальянская стена

Интер – Боруссия Д (20 октября)

Наверное, данную встречу можно называть центральным поединком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Дортмундцы, которые располагают четырьмя очками, отправятся к Интеру, которому уже отступать некуда. Подопечные Антонио Конте обязаны набирать очки, если хотят и дальше бороться за выход в 1/8.

К тому же, Интер имеет все для так нужной победы. Несмотря на триллер в поединке против Сассуоло, Антонио Конте здорово организовал оборону команды, а вот Боруссия таким компонентом похвастаться не может. Мы считаем, что именно это и будет решающим фактором. Интер накажет противника за неуверенную игру в обороне. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 39%.

Прогноз: Победа Интера

Коэффициент: 2,48

Ставка: 100 грн

С верой в сильнейших

Атлетико – Байер (22 октября)

Прогноз: Победа Атлетико

Коэффициент: 1,64

Наверное, вы уже не раз слышали о том, что Атлетико четыре поединка кряду на Ванда Метрополитано играет вничью. Что же мы думаем по этому поводу? Серию пора прерывать. «Матрасники» должны продемонстрировать, что Байер им – не соперник. «Фармацевты», кстати, не очень уверенно играют на выезде, что является еще одним плюсом для нашего прогноза.

Брюгге – ПСЖ (22 октября)

Прогноз: Победа ПСЖ

Коэффициент: 1,55

Брюгге после двух матчей набрал два пункта. В прошлом туре бельгийская команда упустила победу на Сантьяго Бернабеу, но судить по нестабильному Реалу все-таки не стоит. Парижане уверенно набирают очки в последних матчах и не должны испытать проблем против скромного противника.

Общий коэффициент: 2.54

Ставка: 100 грн

Итак, в этом туре мы собираемся заработать три плюса из трех. Конечно, больше всего вопросов вызывает поединок Интера, но Антонио Конте знает, что нужно для победы, и имеет все необходимые инструменты для реализации.

Лион, в свою очередь, должен продемонстрировать, что поединок против Дижона просто сопровождался невезением. Атлетико и ПСЖ выглядят намного предпочтительнее своих противников и не должны испытать проблем.

Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?