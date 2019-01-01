Впервые за 26 лет прошлогодний обладатель Золотого мяча не попал в номинацию на награду

Лука Модрич в этот раз не сумел доказать своего превосходства над другими футболистами.

В понедельник, 21-го октября, авторитетное издание France Football огласило список из 30-ти претендентов на Золотой мяч-2019.

Стоит отметить, что среди кандидатов не оказалось хорватского полузащитника Реала Луки Модрича, который в прошлом году стал обладателем трофея, обойдя Криштиану Роналду и Антуана Гризманна.

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Примечательно то, что впервые за 26 лет прошлогодний обладатель ЗМ не был номинирован на эту же награду на следующий год.

В последний раз такое случалось с обладателем Золотого мяча-1992 Марко ван Бастеном, который не попал в список претендентов в 1993-м году.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного претендента на Золотой мяч.

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