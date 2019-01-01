Букмекеры назвали главного фаворита на Золотой мяч

Эксперты уже определили шансы футболистов получить престижную награду.

Вчера, 21-го октября, авторитетное французское издание France Football опубликовало список футболистов, претендующих на Золотой мяч-2019.

Эксперты из букмекерских контор уже определили шансы каждого из номинантов получить эту награду. По мнению аналитиков, самые большие шансы стать обладателем трофея - у центрального защитника Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка (победа в Лиге чемпионов, 2-е место в АПЛ) - коэффициент составляет 1.36.

На второй строчке расположился лидер Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси (победа в Ла Лиге, 3-е место на Копа Америке). На его триумф принимают ставки с коэффициентом 2.88.

Третьим в списке главных претендентов является португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду (победа в Серии А и Лиги Наций) с котировкой 19.00.

Четвертое и пятое место занимают еще два форварда Ливерпуля - Садио Мане (победа в ЛЧ, финал Кубка Африки) и Мохамед Салах (победа в ЛЧ). На них можно поставить с коэффициентом 33.00 и 34.00 соответственно.