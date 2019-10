Стали известны претенденты на Золотой мяч-2019 (обновляется)

France Football начал называть претендентов на Золотой мяч 2019 года.

Французское издание France Football начало публиковать футболистов, которые будут претендовать на Золотой мяч.

В первую пятерку вошли: Садио Мане (Ливерпуль), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Френки де Йонг (Аякс/Барселона), Уго Льорис (Тоттенхэм), Душан Тадич (Аякс).

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! ⤵️



Sadio Mané 🇸🇳

Sergio Agüero🇦🇷

Frenkie De Jong 🇳🇱

Hugo Lloris 🇫🇷

Dušan Tadić 🇷🇸 pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Во второй пятерке: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Донни ван де Беек (Аякс), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees!



Kylian Mbappé 🇫🇷

Trent Alexander-Arnold 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Donny van de Beek 🇳🇱

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦

Marc-André ter Stegen 🇩🇪



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

В третьей пятерке оказались: Криштиану Роналду (Ювентус), Алиссон (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус), Карим Бензема (Реал Мадрид), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees!



Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Alisson 🇧🇷

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Karim Benzema 🇫🇷

Georginio Wijnaldum 🇳🇱



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Четвертую пятерку составили: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Роберто Фирмино (Ливерпуль).

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees!



Virgil van Dijk 🇳🇱

Bernardo Silva🇵🇹

Heung-min Son 🇰🇷

Robert Lewandowski 🇵🇱

Roberto Firmino 🇧🇷



Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Церемония награждения Золотого мяча-2019 состоится состоится 2 декабря в парижском Театре Шатле.