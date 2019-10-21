В Сеть попало видео, где бывший игрок ПСЖ развлекается со стриптизершей

Жереми Менез покинул мексиканскую Америку из-за скандала.

Экс-нападающий ПСЖ Жереми Менез в сентябре этого года покинул мексиканскую Америку. Руководство клуб решило расторгнуть с ним контракт.

Позже выяснилось, что причиной увольнения футболиста стало появившееся в Сети видео, на котором француз развлекается в компании полуголой стриптизерши, друзей и алкоголя.

Ранее сообщалось, что игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП.