В Сеть попало видео, где бывший игрок ПСЖ развлекается со стриптизершей
Жереми Менез покинул мексиканскую Америку из-за скандала.
Экс-нападающий ПСЖ Жереми Менез в сентябре этого года покинул мексиканскую Америку. Руководство клуб решило расторгнуть с ним контракт.
Позже выяснилось, что причиной увольнения футболиста стало появившееся в Сети видео, на котором француз развлекается в компании полуголой стриптизерши, друзей и алкоголя.
Ранее сообщалось, что игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП.
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