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В Сеть попало видео, где бывший игрок ПСЖ развлекается со стриптизершей

Комментариев: 1
Жереми Менез покинул мексиканскую Америку из-за скандала.
Жереми Менез
Жереми Менез
Getty Images

Экс-нападающий ПСЖ Жереми Менез в сентябре этого года покинул мексиканскую Америку. Руководство клуб решило расторгнуть с ним контракт.

Позже выяснилось, что причиной увольнения футболиста стало появившееся в Сети видео, на котором француз развлекается в компании полуголой стриптизерши, друзей и алкоголя.

Ранее сообщалось, что игроки Дерби устроили пьянку и попали в ДТП.

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Теги: футбол, Жереми Менез, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.10.2019, 15:38
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гость
Зачем увольнять, что нельзя развлечься с женщиной уже????
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