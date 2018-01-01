Битва редакций: сумасшедший Лацио на фоне полного провала

Bigmir)net совместно с Parimatch подводит итоги второго тура нового проекта – Битва редакций.

Пришло время подытожить второй раунд соревнования между редакциями. Поединки отчетного тура выпали на период после международной паузы, которая, как часто бывает, подарила несколько сюрпризов. Безусловно, мы пытались обойти ставки на грандов, однако все равно потерпели неудачу.

Ставка №1

Матч: Лион – Дижон 0:0

Прогноз: фора Лиона (-1.5)

Коэффициент: 2.03

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Казалось, что после назначения на пост главного тренера Руди Гарсии Лион должно прорвать. В целом, если судить по игре, то «ткачи» имели множество опасных моментов и существенно превзошли противника по количеству ударов по воротам, однако Лион так и не смог распечатать владения противника. Нет сомнений, что вслед за первым голом залетел бы и второй, но Дижон выстоял. Такие матчи играются до первого забитого гола, но его мы так и не увидели. Обидный минус.

Ставка №2

Матч: Реал Сосьедад – Бетис 3:1

Прогноз: ТМ (3.0)

Коэффициент: 1,79

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Для нас не было секретом, что Реал Сосьедад довольно результативная команда, но Бетис не лучшим образом выступал в последних матчах, а потому обязан был дать бой, чтобы реабилитироваться перед фанатами. Раскрываться с соперником, который на ходу смысла нет. После гола Бетиса, хоть и довольно быстрого, казалось, что это хороший знак, ведь теперь гости смогут выстроить редуты и бороться за нужный результат. Однако баски оказались слишком хороши и отправили в ворота противника три мяча, которые поставили крест на нашем втором ординаре.

Ставка №3

Матчи: Лацио – Аталанта 3:3 / Эвертон – Вест Хэм 2:0

Прогноз: ничья / ничья

Коэффициент: 14.06

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наш экспресс был в большей мере на удачу. Понятно, что довольно сложно предугадать два ничейных результата. И как бы это странно не звучало, но паритет в матче Эвертон – Вест Хэм был ближе, чем в итальянском триллере.

«Ириски» вышли вперед усилиями Бернарда, а «молотобойцы» вынуждены были искать возможность отыграться, что у них вполне могло получиться. Пикфорд под занавес встречи при счете 1:0 парировал удар в упор, который должен был приносить нам «плюс» в этом прогнозе.

Что касается поединка Лацио – Аталанта, то тут наша ставка «зашла». Зашел хороший коэффициент, но никаких дивидендов это нам не принесло. Конечно, наблюдать за таким матчем было крайне интересно, но к тому моменту наш экспресс уже «слетел».

Итог

Второй тур Битвы редакций можно смело называть полным провалом по всем фронтам, но мы не огорчаемся и ждем следующего раунда, чтобы пополнить наш банк благодаря удачным ставкам. Соперники из редакции Football.ua разделили нашу горькую участь, а вот Isport.ua нужно отдать должное – они в этом туре показали себя отлично.