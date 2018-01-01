Великолепный гол голкипера в девятку, который спас его команду от поражения

Вратарь Стефан Хагеруп забил красивый гол со штрафного.

Стефан Хагеруп mbl.is

В матче 27-го тура второго дивизиона чемпионата Норвегии Шейд на своем поле принимал Улл/Кис.

Хозяева поля открыли счет на 18-й минуте встречи и до самого конца поединка удерживали преимущество, пока на 89-й минуте голкипер соперника Стефан Хагеруп не сравнял счет.

25-летний вратарь исполнил великолепный удар со штрафного, отправив мяч прямо в девятку. Этот гол настолько вдохновил его партнеров по команде, что в компенсированное время они забили еще один мяч и сумели вырвать победу.

Смотрите видео роскошного удара Стефана Хагерупа со штрафного:

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