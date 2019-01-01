Швед наконец-то дебютировал в чемпионате Шотландии

Украинец провел на поле всего лишь 15 минут.

Украинский нападающий Селтика Марьян Швед впервые появился на поле в матче чемпионата Шотландии.

Украинец начал поединок 9-го тура чемпионата страны против Росс Каунти на скамейке запасных, а на 75-й минуте встречи вступил в игру вместо Форреста. Счет в поединке на тот момент был 6:0 в пользу “кельтов“ и таким и остался до конца матча.

Отметим, что на данный момент Швед сыграл за Селтик в квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью, где отметился забитым мячом.

После того матча украинец травмировался.