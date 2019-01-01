Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Швед наконец-то дебютировал в чемпионате Шотландии

Комментариев: 0
Украинец провел на поле всего лишь 15 минут.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/celticfc/

Украинский нападающий Селтика Марьян Швед впервые появился на поле в матче чемпионата Шотландии.

Украинец начал поединок 9-го тура чемпионата страны против Росс Каунти на скамейке запасных, а на 75-й минуте встречи вступил в игру вместо Форреста. Счет в поединке на тот момент был 6:0 в пользу “кельтов“ и таким и остался до конца матча.

Отметим, что на данный момент Швед сыграл за Селтик в квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью, где отметился забитым мячом.

После того матча украинец травмировался.

Поделись:
Теги: Марьян Швед, чемпионат Шотландии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь