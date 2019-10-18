"Не можешь победить врага - примкни к нему": Буффон вспомнил гол Роналду бисиклетой

Легендарный голкипер рассказал о своем отношении к португальскому форварду Криштиану Роналду.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон вспомнил четвертьфинал Лиги чемпионов-2017/18, в котором его команда всухую проиграла мадридскому Реалу со счетом 0:3.

Поединок больше всего запомнился невероятным голом Роналду в ворота Ювентуса, который был забит бисиклетой. Сейчас Буффон выступает за “старую сеньору“ вмести со звездным португальцем, но Джиджи вспомнил о разговоре, которые состоялся именно после того феноменального гола.

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“Вспомним тот невероятный гол Криштиану Роналду через себя в Лиге чемпионов, когда он выступал за Реал. Этот момент показывает, что нет людей, которых бы я ненавидел.

Первые 25 секунд после гола я был разочарован, а еще я думал о том, как же это было красиво. Несмотря на то, что он опять нам забил, я смог принять то, что Роналду сделал нечто невероятное“, - рассказывает Джанлуиджи.

“Когда я шел вместе с Роналду, то спросил, сколько ему лет. Он с ухмылкой на лице ответил: “Мне 33. Неплохо, да?“. Я в том момент подумал: “Вы только посмотрите на этого негодяя“. Мы посмеялись.

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Что ж, не можешь победить врага - примкни к нему! Надо сказать, что Криштиану - славный парень, мы часто очень долго обсуждаем с ним разные вещи, вместе готовимся. Он постоянно взаимодействует с одноклубниками.

Он стал для меня приятным сюрпризом“, - сказал Буффон в рамках Festival dello Sport.

Вашему вниманию тот самый гол Роналду в ворота Ювентуса ударом через себя:

Ранее сам Криштиану Роналду вспомнил этот великолепный гол, но признался, что секс с Джорджиной - лучше.