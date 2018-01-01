Тренер Сербии: Думали, что все закончится для нас в Киеве

Сербия еще имеет шансы на выход из группы.

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал победу сборной Украины над Португалией в рамках отбора на Евро-2020.

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“Благодаря победе Украины над Португалией сборная Сербии все еще жива в этой квалификации. Мы далеки от цели, но чудо может случиться, если выиграть все матчи до конца отборочного цикла.

Ожидали, что все закончится в матче Украины с Португалией в Киеве.

Украина - отличная команда, но Португалия добивается результата в таких матчах. Ждал, что там будет непростая встреча“, -цитирует слова Тумбаковича Федерация футбола Сербии.

Отметим, что на нашем сайте доступно эксклюзивное видео из раздевалки сборной Украины.