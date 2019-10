Стали известны сроки проведения Клубного чемпионата мира-2019

Клубный чемпионат мира пройдет с 11-го по 21 декабря в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба ФИФА.

В организации также презентовали эмблему турнира, выполненную в бирюзовом и бордовом цвете. Отмечается, что логотип изображает флаг страны и воды Персидского залива.

🌎🌍🌏🛫🇶🇦

The best from around the world are heading to Qatar from 11-21 December.



We'll discover who gets to call themselves the best club side on the planet. 🔝🏆



But first, let us introduce the brand new #ClubWC emblem 😍