Гвардиола поздравил Зинченко и его возлюбленную с помолвкой

Украинский футболист сделал предложение своей девушке.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поздравил своего подопечного Александра Зинченко и его девушку, журналистку Владу Седан (Щеглову) с помолвкой.

Во время пресс-конференции наставника "горожан" журналист отметил, что после того, как сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2020, футболист обручился.

“Я поздравляю Александра и его будущую жену“, - ответил Гвардиола.

Напомним, Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский.