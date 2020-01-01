Гвардиола поздравил Зинченко и его возлюбленную с помолвкой
Украинский футболист сделал предложение своей девушке.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поздравил своего подопечного Александра Зинченко и его девушку, журналистку Владу Седан (Щеглову) с помолвкой.
Во время пресс-конференции наставника "горожан" журналист отметил, что после того, как сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2020, футболист обручился.
“Я поздравляю Александра и его будущую жену“, - ответил Гвардиола.
Напомним, Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский.
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