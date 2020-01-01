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Громкий скандал: Агент обвинил Фергюсона в организации договорного матча в обмен на часы

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Джузеппе Пальяра подарил легендарному шотландцу золотые часы, стоимостью 35 тысяч евро.
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон
Getty Images

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона в организации договорного матча в Лиге чемпионов, сообщает Mirror.

Источник утверждает, что Пальяра встретился с журналисткой, работающей под прикрытием, и рассказал ей о своей сделке с шотландским специалистом. Отмечается, что за организацию договорного матча Лиги чемпионов между Ювентусом и Манчестер Юнайтед Фергюсон получил золотые часы Ролекс, стоимостью почти 35 тысяч евро.

Кроме того, бывший тренер манкунианцев сотрудничал с футбольными агентами, зарабатывая на трансферах, о чем сообщили на судебном заседании по делу Пальяра.

По словам самого агента, это был не первый случай, когда он платил тренеру, который и так имел долю от трансферных сделок.

Отметим, что о каком конкретно матче МЮ против Ювентуса рассказал Джузеппе - пока неизвестно. За время работы Фергюсона во главе “красных дьяволов“ его подопечные восемь раз встречались с туринской командой в рамках Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что клуб Роналдо подозревают в участии в договорном матче.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон, Лига чемпионов, Ювентус
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