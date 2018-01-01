Зидан: Я не расскажу, о чем мы общались с Погба

Встреча соотечественников была случайной.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал встречу с футболистом Манчестер Юнайтед Полем Погба.

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“Это просто совпадение, стечение обстоятельств. Он был там, и я делал свои дела.

Увидев друг друга, мы пообщались, но это личное. Я не расскажу, о чем мы говорили.

Мы давно знакомы. Мы пересеклись, остановились и поговорили“, - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что летом Зидан настаивал на том, чтобы Королевский клуб купил француза.