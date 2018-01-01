Уругвайский футболист дисквалифицирован на 2 года из-за употребления кокаина

Футболист Сан-Паулу Гонсало Карнейро получил дисквалификацию на 2 года из-за употребления кокаина, как сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, уругвайский футболист заявил, что наркотик попал в организм случайно, а его адвокат уже готовит апелляцию.

“Использование вещества было непреднамеренным, к тому же произошло не во время соревновательного периода. Мы считаем, что срок дисквалификации слишком большой. Мы намерены подать апелляцию“, - заявил адвокат Карнейро Бичара Нету.

Напомним, что бывшего игрока Челси подозревают в торговле наркотиков.