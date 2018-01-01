Битва редакций: Паритет для украинских легионеров и «новый» Лион
Настало время второго тура Битвы редакций, в котором мы попытаемся забрать первое место у Football.ua и более существенно увеличить наш банк.
Во втором туре, как и в предыдущем, каждая редакция подготовит три ставки. Две из них будут ординарами, а третья экспрессом (ставка, которая включает в себя несколько событий). Итоги второго тура, в которых будет определен промежуточный лидер, ждите после матчей.
Текущий банк: 4522 грн
Французская перезагрузка
Лион - Дижон (19 октября)
Лион не лучшим образом выступал в последних матчах, что привело к назначению нового тренера. Руди Гарсия поведет «ткачей» к новым свершениям, что и должно стать одним из ключевых компонентов успеха Лиона в этой встрече.
Как это часто бывает, после прихода нового тренера команда проходит «перезагрузку», которая выливается в успешные результаты в стартовых поединках под руководством нового наставника. «Ткачи» еще в начале сезона показали, что умеют забивать много, а дальнейшие неудачи спишем на психологию. Лион должно прорвать! Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 55%.
Прогноз: Фора Лиона (-1.5)
Коэффициент: 2,00
Ставка: 100
Испанская аккуратность
Реал Сосьедад - Бетис (20 октября)
После матчей сборных команды будут иметь не так много времени, чтобы целенаправленно подготовиться к ближайшему матчу. Реал Сосьедад в этом сезоне забивает довольно много. Бетис, в свою очередь, стабильной успешной игрой в атаке не отмечается.
Гости, определенно, будут аккуратно действовать в обороне, а баски, по нашему мнению, испытают проблемы с забитыми голами. То, что будет забито не более трех голов за 1.79 – отличное предложение. Аналитики из Parimatch оценивают проход данной ставки в 55%.
Прогноз: ТМ (3.0)
Коэффициент: 1,79
Ставка: 100 грн
Паритет для украинских легионеров
Лацио – Аталанта (19 октября)
Прогноз: Ничья
Коэффициент: 3,75
Аталанта и Руслан Малиновский, который имеет хороший эмоциональным фон после успехов со сборной страны, пожалуют в Рим к неуступчивому Лацио. Букмекеры отдают предпочтение «орлам», но Аталанта показывала хорошие результаты в последних матчах Серии А.
К тому же, «бергамаски» стабилизировали свою игру после сумбурного начала сезона и вновь выглядят уверенно. Однако отдадим должное тому, что Лацио будет играть на своем поле. Справедливым и ожидаемым результатом является ничья.
Эвертон – Вест Хэм (19 октября)
Прогноз: Ничья
Коэффициент: 3.75
Вест Хэм с Андреем Ярмоленко, в свою очередь, отправятся в гости к Эвертону, который неожиданно оказался в зоне вылета. Понятно, что «ирискам» отступать некуда, а потому они будут биться до конца за три очка. Однако Эвертон элементарно не в том состоянии, чтобы уверенно обыграть Вест Хэм. Ярмоленко и Ко должны набирать один балл в грядущем матче, что нас очень порадует.
Общий коэффициент: 14.0625
Ставка: 50 грн
Итак, наш экспресс, конечно, имеет не самые большие шансы на проход, но мы и ставим на него всего 50 гривен. Риск кажется вполне оправданным. В случае неудачи у нас имеется два прогноза, каждый из которых выглядит довольно «читаемым», и не должен отправить нас в аптеку за валидолом.
Кроме того, в ставке на испанский поединок у нас есть опция возврата. Даже если команды забьют три мяча, то мы вернем свою ставку, но, кажется, до этого дело доходить не должно. Интересно, чем же нам ответят Football.ua и Isport.ua?
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