Зидан провел встречу с Погба в Дубае

Во время перерыва на матчи сборных наставник Реала встретился с игроком Манчестер Юнайтед.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан во время перерыва на матчи сборных встретился с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

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Как сообщает Mirror, Зидан и Погба пересеклись в Дубае. Наставник “сливочных“ был там на конференции и выставке DAIS, которые посвящены применению искусственного интеллекта в спорте, а футболист там проходит восстановление после травмы лодыжки.

Предположительно, стороны обсуждали возможный переход Погба в Реал. Летом Зидан настаивал на том, чтобы Королевский клуб купил хавбека. В СМИ даже ходили слухи о том, что Зидан готов покинуть Реал, если трансфер не состоится. Однако сделка все же не была совершена, а специалист остался у руля “сливочных“.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба выложил 15 тысяч на сторожевого пса для защиты от фанатов.