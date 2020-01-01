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В Сеть слили возможный дизайн официального мяча Евро-2020

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Мяч выполнен в схожем стиле с тем, который использовался на чемпионате мира в России.
Мяч, который используется в матчах отбора на Евро-2020
Мяч, который используется в матчах отбора на Евро-2020

В Сети появилось изображение официального мяча от компании adidas, который будет использоваться во время финальной части Евро-2020.

Как сообщает Footyheadlines, дизайн мяча немного похож на тот, который использовался на чемпионате мира-2018 в России. Белый мяч под названием UNIFORIA украшен оригинальными линиями нескольких цветов (бирюзовый, красный, желтый).

Дизайн официального мяча финальной части Евро-2020
Дизайн официального мяча финальной части Евро-2020
Footyheadlines

Отметим, что жеребьевка на Евро-2020 состоится 30-го ноября. Подробнее об этом можно узнать на нашем сайте.

Ознакомиться с текущим положением команд в своих группах на квалификации к Евро-2020 можно здесь.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить билеты на Евро-2020 и как их можно приобрести.

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Теги: Евро-2020, мяч, дизайн, футбол, Adidas
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