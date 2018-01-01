Экс-партнер Зинченко: Александра даже штрафовали за дополнительные тренировки

Бывший игрок Уфы рассказал о трудолюбии игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Полузащитник российского клуба Алания Азамат Засеев рассказал подробности пребывания игрока Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко в российской Уфе, где они были партнерами по команде.

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“Мало кто мог подумать, что Зинченко будет играть в Англии, в Ман Сити. Возможно, даже сам Зинченко об этом не думал, но точно мечтал. И не только мечтал, а целенаправленно шел к этой цели. Он очень талантливый футболист, но что больше всего поражало - это его трудоспособность.

Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушал. Тогда его начали штрафовать.

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В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался“, - цитирует Засеева официальный сайт Алании.

Отметим, что Зинченко стал игроком “горожан“ летом 2016-го года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Сейчас же Александр стабильно получает игровую практику в английском клубе, а также является одним из лидеров сборной Украины.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Александр Зинченко сделал предложение своей девушке Владе Седан.