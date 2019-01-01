Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси - о личных наградах: Получу - отлично, нет - нет

Комментариев: 0
Аргентинец хочет выигрывать трофеи с командами.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу индивидуальных наградах.

“Мечтаю и дальше выигрывать что-то на командном уровне. Хочется еще раз завоевать Кубок чемпионов. Нужно снова победить в Лиге чемпионов - тогда придут и индивидуальные призы.

Пришло очень много смс после награды лучшему бомбардиру. В последний раз, думаю, штук 300. Даже не представлял, что у некоторых из тех, кто написал мне, есть мой номер.

Всегда говорил, что личные призы - не самоцель. The Best, Золотой мяч или Золотая бутса - это не то, от чего я схожу с ума и мечтаю получить. И уж тем более не приз за самый красивый гол. Получу - отлично, нет - нет“, - приводит слова Месси Спорт-Экспресс.

Напомним, что аргентинец получил Золотую бутсу.

Поделись:
Теги: Лионель Месси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь