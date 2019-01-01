Месси - о личных наградах: Получу - отлично, нет - нет

Аргентинец хочет выигрывать трофеи с командами.

Футболист Барселоны Лионель Месси поделился мнением по поводу индивидуальных наградах.

“Мечтаю и дальше выигрывать что-то на командном уровне. Хочется еще раз завоевать Кубок чемпионов. Нужно снова победить в Лиге чемпионов - тогда придут и индивидуальные призы.

Пришло очень много смс после награды лучшему бомбардиру. В последний раз, думаю, штук 300. Даже не представлял, что у некоторых из тех, кто написал мне, есть мой номер.

Всегда говорил, что личные призы - не самоцель. The Best, Золотой мяч или Золотая бутса - это не то, от чего я схожу с ума и мечтаю получить. И уж тем более не приз за самый красивый гол. Получу - отлично, нет - нет“, - приводит слова Месси Спорт-Экспресс.

Напомним, что аргентинец получил Золотую бутсу.