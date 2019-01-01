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Сон Хын Мин: Я рад,что после матча с КНДР вернулся без травм

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Матч был полон жестокости.
Сон Хын Мин в матче против КНДР
Сон Хын Мин в матче против КНДР
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма и сборной Южной Кореи прокомментировал матч против КНДР.

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“Жаль, что мы не выиграли, но в матче было столько агрессии, что просто благополучно вернуться без травм уже огромное достижение.

Северокорейские игроки были агрессивны, было слышно множество ругательств.

Я знал, что болельщиков не будет. Это же Северная Корея“, - цитирует Сон Хын Мина Goal.com.

Напомним, что матч Северной Кореи - Южной Кореи впервые за 29 лет состоялся в КНДР.

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Теги: Сон Хын Мин, Южная Корея, Северная Корея
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