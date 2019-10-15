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Касильяс продолжает восстанавливаться после инфаркта

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Испанец начал работать в зале.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Вратарь Порту Икер Касильяс начал заниматься в тренажерном зале после инфаркта, который случился в мае этого года.

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“Работа продолжается“, - написал Касильяс на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что испанец заявлял, что если будет состояние здоровья ухудшается, то он закончит карьеру.

Ранее сообщалось, что Касильяс займет должность в Порту.

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Теги: Икер Касильяс, Порту
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