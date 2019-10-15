Касильяс продолжает восстанавливаться после инфаркта
Испанец начал работать в зале.
Вратарь Порту Икер Касильяс начал заниматься в тренажерном зале после инфаркта, который случился в мае этого года.
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“Работа продолжается“, - написал Касильяс на своей странице в Twitter.
Work in progress... 💪🏃🏻♂️#buenasnochesmundo pic.twitter.com/1PZY4mdVS0— Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2019
Стоит отметить, что испанец заявлял, что если будет состояние здоровья ухудшается, то он закончит карьеру.
Ранее сообщалось, что Касильяс займет должность в Порту.
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