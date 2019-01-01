Агент Зинченко: Было бы неплохо обыграть Роналду в Сериа А
Агент Алан Прудников, который представляет интересы игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, поделился мнением по поводу будущего украинского футболиста.
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“Благодарны Гвардиоле за то, что он дал Александру возможность развиваться и играть. Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити прошлым летом и сфокусирован на английском клубе, хочет выиграть много трофеев.
У Гвардиолы он играет защитника, но может выйти минимум на четырех позициях. Сегодня он сосредоточен на Сити, но в футболе никогда не говори никогда.
Однажды было бы неплохо обыграть Роналду и в Серии А. Но нужно, чтобы Криштиану не ушел из футбола, ведь сейчас будущее Зинченко связано с Сити.
Он рад, что со сборной вышел на Евро. И нет, Зинченко не ревнует девушку к Роналду из-за того, что та опубликовала фото с ним в Instagram“, - цитирует Прудникова Сalcionapoli24.it.
Отметим, что девушка футболиста попала под критику в социальных сетях.
Напомним, что Зинченко сделал предложение своей девушке.
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