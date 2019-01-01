Стоичков: Нужно отстранить клубы Болгарии от международных соревнований
Легенда болгарского футбола жестко прошелся по болельщикам своей страны.
Бывший игрок сборной Болгарии Христо Стоичков прокомментировал ситуацию, которая произошла в Болгарии во время матча с Англией. Ранее, что матч был остановлен из-за расистских выкриков.
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“Нужно закрыть стадион, играть за закрытыми дверями. Или даже посерьезнее.
На длительное время отстранить клубы Болгарии от международных соревнований, как это было когда-то с Англией. Пять лет без участия,это их успокоит! Без исключений, для всех болгарских клубов“, - цитирует Стоичкова L'Equipe.
Отметим, что УЕФА открыло дисциплинарное дело против Болгарского футбольного союза.
Напомним, что президент УЕФА выступил из заявлением, что нужно вести войну против расизма.
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