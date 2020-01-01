Ребров - о Шевченко: Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе

Наставник Ференцвароша поздравил своего экс-партнера по команде с выходом сборной Украины на Евро-2020.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров сравнил свою тренерскую работу с наставником сборной Украины Андреем Шевченко, а также отметил, что Шевченко может стать у руля серьезного клуба.

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“Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба находимся на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали.

Что касается его работы, я предпочитаю трудиться на клубном уровне, а не в сборной, мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба“, - цитирует Реброва Football.ua.

Ранее Сергей Ребров высказался об украинских игроках в своей команде, а также рассказал о зарплате, которую получает в Ференцвароше.