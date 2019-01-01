Ребров: Мне не важно, сколько украинских игроков в команде

Специалист отметил, что клуб интересует не национальность футболиста, а его способности.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, что его мало интересует национальность своих игроков, а также отметил, что в раздевалке нет недопонимания из-за интернациональности состава.

“Когда мы интересуемся игроком, нам все равно откуда он. В первую очередь, мы смотрим на физические и умственные способности футболиста. Смотрим на его статистику, дисциплину, слабые и сильные стороны, а затем заключаем контракт.

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Мне не важно, сколько украинских игроков в команде, но я знаю, что если я приглашаю кого-то со своей страны, он будет уважать меня. Я объясняю ребятам, что они представляют всю Украину. То, как он ведет себя, дает миру представление о его стране.

У нас очень разнообразная раздевалка с большим количеством наций, что мне действительно нравится. У нас нет проблем, конфликтов. Чисто рабочая обстановка“, - приводит слова Реброва Football.ua.

Отметим, что сейчас в Ференцвароше выступают украинские полузащитники Игорь Харатин, Александр Зубков и Данил Игнатенко.

Ранее Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в Ференцвароше.