Ребров поделился подробностями своей зарплаты в венгерском клубе

По словам тренера, он мог не получить половину своей зарплаты, если бы Ференцварош не попал в группу ЛЕ.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров в интервью раскрыл детали своего контракта с венгерским клубом.

"Почему я согласился на то, что моя зарплата будет зависеть от выхода в групповой раунд ЛЕ? Для меня это не было риском. Я - тренер и хочу зарабатывать деньги своим трудом. Я встретился с президентом и согласился с решением клуба, что буду получать больше, если добьюсь с командой более серьезных результатов.

Думаю, все должны работать подобным образом, как тренер, так и футболист, а не просто подписывать контракт на долгие годы и оставаться в зоне комфорта без серьезных задач.

В моем случае это 50 на 50. Одна половина - основная ставка, а другая - зависит от выступлений команды. Это хорошая мотивация для каждого. Однако я не могу сказать, как в моем контракте распределены эти части", - рассказал Ребров в интервью Football.ua.

Напомним, Ференцварош пробился в групповой этап, однако там выступает не слишком удачно. В последнем матче подопечные Реброва уступили Лудогорцу со счетом 3:0, играя в большинстве. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

На данный момент Ференцварош занимает третье место в турнирной таблице группы Н.