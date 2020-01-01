Гибралтар - Грузия 2:3 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Грузия на выезде в последние минуты вырвала победу над Гибралтаром.

Гибралтар - Грузия: видео голов twitter.com/GeorgianFF

Сборная Грузии на выезде обыграла Гибралтар со счетом 3:2 в матче восьмого тура отборочного раунда Евро-2020.

Грузины по ходу встречи вели 2:0, но Гибралтар сумел сравнять счет. На 84-й минуте Георгий Квилитая принес Грузии победу.

На данный момент Грузия занимает 4-е место в группе D, имея в активе 8 очков, а Гибралтар расположился на последнем месте.

Смотрите видео голов и обзор матча Гибралтар - Грузия:

Гибралтар - Грузия 2:3

Голы: Кассаиаро, 66, Чиполина, 74 - Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84

Гибралтар: Голдуин - Бритто, Оливеро, Чиполина (Барнетт, 82), Муэли - Хассан (Эрнандес, 81), Сарджент, Де Барр, Уокер (Понс, 90), Чиполина - Кассиаро.

Грузия: Лория - Хочолава, Григалава, Наваловский (Кверквелия, 90), Какабадзе - Казаишвили, Канкава, Шенгелия, Ананидзе, Хараишвили (Китейшвили, 61) - Лобжанидзе (Квилитая, 68).

Предупреждения: Хассан, Сартжент - Хочолава.