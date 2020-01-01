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Малиновский - в символической сборной недели отбора на Евро-2020

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УЕФА представил символическую команду по итогам октябрьских матчей квалификации на чемпионат Европы.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

УЕФА опубликовал символическую сборную, составленную по итогам игровой недели, в рамках которой состоялись матчи отбора на Евро-2020.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в список лучших игроков недели. Украинец оформил дубль в поединке против Литвы и помог сборной обыграть Португалию.

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Команда недели выглядит следующим образом: Гюнок (Турция) - Семенов (Россия), Демирал (Турция), Балдвинссон (Исландия) - МакГинн (Шотландия), Малиновский (Украина), Захави (Израиль), Черышев (Россия) - Лукаку (Бельгия), Кейн (Англия), Левандовски (Польша).

Отметим, что Руслан Малиновский также попал в команду недели по версии FIFA 20.

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Теги: Руслан Малиновский, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, команда недели
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