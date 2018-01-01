Жеребьевка Евро-2020: что нужно знать о церемонии

Узнайте, как будет проходить жеребьевка финальной части чемпионата Европы - 2020.

Жеребьевка на финальную часть Евро-2020 состоится 30-го ноября в Бухаресте. Именно в этот день сборная Украины узнает своих соперников на групповом этапе соревнований.

Кто участвует в жеребьевке

В церемонии жеребьевки будут участвовать сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах во время квалификации. Полный список участников станет известен в ноябре 2019 года, после завершения всех матчей отбора. Кроме того в жеребьевке примут участие четыре команды-победителя стыковых матчей.

Стоит сказать, что на данный момент уже известны 6 участников жеребьевки: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Испания и Украина.

Процедура жеребьевки

24 команды-участницы разобьют на 6 групп по 4 команды в каждой. Команды-хозяйки турнира (а их 12) разобьют по парам и поместят в одну группу. То есть в каждой группе будет по две команды, принимающие Евро.

Посев команд будут определять по итогам квалификации, согласно следующим показателям:

1. Итоговое место в группе

2. Очки

3. Разница забитых и пропущенных мячей

4. Забитые мячи

5. Забитые в гостях мячи

6. Количество побед

7. Количество гостевых побед

8. Более низкий дисциплинарный показатель (3 очка за красную карточку, в том числе полученную автоматически за второе предупреждение, и 1 очко за желтую карточку)

9. Рейтинг Лиги наций УЕФА

Сборные, которые выиграют стыковые матчи попадут в четвертую корзину посева.

Для некоторых команд группы уже известны

Команды стран, принимающих Евро-2020, которые выйдут в финальный турнир, попадут в соответствующие группы автоматически с той целью, чтобы на своем поле провести как минимум два матча. Если же квалификацию пройдут обе хозяйки в группе, то город, в котором пройдет их поединок, определит жребий.

Группа A: Италия, Азербайджан

Группа B: Россия, Дания

Группа C: Нидерланды, Румыния

Группа D: Англия, Шотландия

Группа E: Испания, Ирландия

Группа F: Германия, Венгрия

Основные даты

12 июня в Риме состоится матч-открытие. 24 июня завершится групповой этап (в день играют до четырех матчей). В третьем туре матчи всех групп пройдут в одно время. В 1/8 финала выходят команды, занявшие первое и второе места в группах, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся на Уэмбли в Лондоне.

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