Билеты на Евро-2020: какая стоимость и как купить

УЕФА сообщил, сколько будут стоить билеты на Евро-2020, а также как их можно приобрести.

Сборная Украины гарантировала себе путевку на финальный турнир Евро-2020, поэтому многие болельщики уже задумываются о том, что поехать на матчи национальной команды летом 2012-го года.

Евро-2020 пройдет в обычном формате - поединки пройдут в 12-ти городах 11-ти стран (12 национальных федераций УЕФА), и где состоятся матчи Украины пока неизвестно. Однако оценить примерный бюджет такого мероприятия можно уже сейчас.

Сколько стоят билеты на чемпионат Европы по футболу - 2020

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, стоимость билетов будет варьироваться от 30 до 945 евро. Самыми дешевыми будут билеты на матчи группового этапа и четвертьфиналы в Баку, Будапеште и Бухаресте, а самые дорогие - на финальном матче в Лондоне.

Места на стадионах разделили на три категории от самых дорогих к дешевым - центральные трибуны, угловые и места за воротами.

Продажа билетов пройдет в три этапа. Первый этап прошел с 12 июня по 12 июля 2019 года, когда желающие подавали заявки на покупку билетов. В этот период в продажу выпустили 1,5 миллиона билетов. С июля по август 2019 года прошла жеребьевка поданных заявок и счастливчики узнали о том, что стали обладателями заветных “проходок“.

На втором этапе в начале декабря 2019 года будут доступны миллион билетов для болельщиков команд-участниц, которые определились в ходе квалификации. Украинские болельщики уже относятся к этой категории. Осталось дождаться жеребьевки, которая пройдет в Бухаресте 30 ноября, в ходе которой билеты распределят между странами.

В апреле 2020 года начнется третий этап продаж, когда определятся последние четыре участника по итогам матчей плей-офф квалификации.

Как купить билеты на Евро-2020

Чтобы стать обладателем билета на финальную часть турнира, необходимо подать заявку на официальном сайте Евро-2020 в соответствующем разделе - euro2020.com/tickets. Если желающих посетить матч окажется больше, чем посадочных мест на стадионе, то обладателей определят в ходе жеребьевки.

Кроме того, для фанатов доступна продажа единых абонементов “Следуй за своей командой“. Они будут в продаже в декабре 2019 года. Такой абонемент позволит болельщикам гарантировано посещать матчи своей сборной независимо от места его проведения.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу - 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.