Экс-игрок Шахтера сделал своей девушке предложение в туалете

Екатерина Дорожко рассказала интересную подробность о своих отношениях с Луисом Адриано.

Бывший форвард донецкого Шахтера и московского Спартака Луис Адриано, ныне выступающий за Палмейрас, нашел себе девушку из России Екатерину Дорожко, которая сейчас живет с футболистом в Бразилии.

На своей страничке в Instagram девушка призналась, что Адриано сделал ей предложение в туалете.

Позже один из подписчиков даже уточнил, шутка это или нет, и Екатерина отметила, что она говорила серьезно.

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс показал голый зад на общем фото сборной Бельгии.