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Экс-игрок Шахтера сделал своей девушке предложение в туалете

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Екатерина Дорожко рассказала интересную подробность о своих отношениях с Луисом Адриано.
Луис Адриано и Екатерина Дорожко
Луис Адриано и Екатерина Дорожко
instagram.com/dorozhko/

Бывший форвард донецкого Шахтера и московского Спартака Луис Адриано, ныне выступающий за Палмейрас, нашел себе девушку из России Екатерину Дорожко, которая сейчас живет с футболистом в Бразилии.

На своей страничке в Instagram девушка призналась, что Адриано сделал ей предложение в туалете.

Позже один из подписчиков даже уточнил, шутка это или нет, и Екатерина отметила, что она говорила серьезно.

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс показал голый зад на общем фото сборной Бельгии.

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Теги: Луис Адриано, футбол, вне игры, прикол
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