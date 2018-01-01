Экс-игрок Шахтера сделал своей девушке предложение в туалете
Екатерина Дорожко рассказала интересную подробность о своих отношениях с Луисом Адриано.
Бывший форвард донецкого Шахтера и московского Спартака Луис Адриано, ныне выступающий за Палмейрас, нашел себе девушку из России Екатерину Дорожко, которая сейчас живет с футболистом в Бразилии.
На своей страничке в Instagram девушка призналась, что Адриано сделал ей предложение в туалете.
Позже один из подписчиков даже уточнил, шутка это или нет, и Екатерина отметила, что она говорила серьезно.
Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс показал голый зад на общем фото сборной Бельгии.
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