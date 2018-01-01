Роналду - самая высокооплачиваемая личность в Instagram

Стоимость одной рекламной публикации на личной страничке форварда составляет 900 тысяч евро.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду помимо футбола активно зарабатывает на рекламе в Instagram, причем гораздо больше, чем по контракту с клубом.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport , ссылаясь на аналитику Buzz Bingo, за 49 рекламных постов за последние 12 месяцев португалец заработал 44,1 миллиона евро. Таким образом, одна публикация составляет 900 тысяч евро.

На втором месте находится лидер Барселоны Лионель Месси, который получил доход от рекламы в Instagram в размере 21,2 миллиона евро. За 12 месяцев футболист сделал 36 рекламных постов, цена которых составляет 590 тысяч евро.

Третьей в списке самых успешных звезд, зарабатывающих на рекламе в соцсетях, стала модель Кендалл Дженнер, доход которой составил 14,4 миллиона евро.

Отметим, что в десятку среди футболистов также вошли Дэвид Бекхэм (10 миллионов евро) и Неймар (6,5 миллиона евро).

Ранее Криштиану Роналду заявлял, что он не нуждается в деньгах.