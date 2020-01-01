Пятов возглавил рейтинг лучших вратарей отбора на Евро-2020 по версии InStat

Голкипер сборной Украины за семь матчей отбора на чемпионат Европы пропустил лишь два гола.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов стал первым в рейтинге лучших вратарей отбора на Евро-2020 по версии InStat.

Портал поставил 35-летнему голкиперу 380 очков за матч против сборной Португалии (2:1), по итогам которого сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020. Всего же за все семь поединков отбора украинец пропустил 2 гола.

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Таким образом, средняя оценка Пятова за все поединки составила 321 балл, что позволило ему стать первым в рейтинге и опередить Лукаша Фабиански из Польши (312), Мануэля Нойера из Германии (307), Тибо Куртуа из Бельгии (292) и Джордана Пикфорда из Англии (292).

Напомним, Андрей Пятов стал лучшим игроком сборной Украины в матче против Португалии.

Отметим, что сейчас украинец входит в ТОП-20 лучших вратарей Европы.