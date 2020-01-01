Румыния - Норвегия 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Команды разошлись миром в поединке квалификации.
Сборные Румынии и Норвегии не выявили сильнейшего в рамках матча квалификации Евро-2020.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния - Норвегия:
Румыния - Норвегия 1:1
Голы: Митрицэ, 62 - Серлот, 90+2
Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Рус, Бензар, Антон (Бордеяну, 84), Марин, Дяк, Станчу, Митрицэ (Нистор, 79), Пушкаш (Андоне, 63)
Норвегия: Ярстейн, Айер, Ховланд, Алеэсами, Эльабделлауи, Юхансен (Серлот, 46), Сельнэс (Йонсен, 67), Берге, Хенриксен (Норманн, 81), Эдегор, Кинг
Предупреждения: Бензар, Нистор.
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