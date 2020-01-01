Румыния - Норвегия 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Команды разошлись миром в поединке квалификации.

Румыния и Норвегия сыграли вничью twitter.com/hai_romania

Сборные Румынии и Норвегии не выявили сильнейшего в рамках матча квалификации Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния - Норвегия:

Румыния - Норвегия 1:1

Голы: Митрицэ, 62 - Серлот, 90+2

Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Рус, Бензар, Антон (Бордеяну, 84), Марин, Дяк, Станчу, Митрицэ (Нистор, 79), Пушкаш (Андоне, 63)

Норвегия: Ярстейн, Айер, Ховланд, Алеэсами, Эльабделлауи, Юхансен (Серлот, 46), Сельнэс (Йонсен, 67), Берге, Хенриксен (Норманн, 81), Эдегор, Кинг

Предупреждения: Бензар, Нистор.