Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Румыния - Норвегия 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Комментариев: 0
Команды разошлись миром в поединке квалификации.

Румыния и Норвегия сыграли вничью
Румыния и Норвегия сыграли вничью
twitter.com/hai_romania

Сборные Румынии и Норвегии не выявили сильнейшего в рамках матча квалификации Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Румыния - Норвегия:

Румыния - Норвегия 1:1

Голы: Митрицэ, 62 - Серлот, 90+2

Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Рус, Бензар, Антон (Бордеяну, 84), Марин, Дяк, Станчу, Митрицэ (Нистор, 79), Пушкаш (Андоне, 63)

Норвегия: Ярстейн, Айер, Ховланд, Алеэсами, Эльабделлауи, Юхансен (Серлот, 46), Сельнэс (Йонсен, 67), Берге, Хенриксен (Норманн, 81), Эдегор, Кинг

Предупреждения: Бензар, Нистор. 

Поделись:
Теги: футбол, Евро-2020, видео голов, обзор матча, сборная Норвегии, сборная Румынии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь