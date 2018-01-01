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Икарди: С Конте Интер сможет завоевать скудетто

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Аргентинский нападающий с теплыми словами вспоминает Интер.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди, который принадлежит миланскому Интеру, прокомментировал свое положение во французском клубе, а также поделился мнением по поводу шансов у “нерадзурри“на завоевания титула.

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“Я могу пожелать лишь всего наилучшего Интеру. Также надеюсь, что Ромелу Лукаку освоится и будет забивать много мячей.

Я не рассчитывал на такую поддержку фанатов в ПСЖ. С первого дня они меня тепло приветствовали. Я хорошо сыграл с Реалом, но затем получил небольшую травму. Сейчас со мной все в порядке.

Если ПСЖ встретится с Интером, покажу свою лучшую игру. Я был бы профессионалом, который отдает все ради своей нынешней команды.

В Милане у меня осталось много друзей. Думаю, с Конте Интер может бороться за скудетто.

Мне не кажется, что у Лукаку будут какие-либо проблемы, он здорово начал, уже забивает мячи“, - приводит слова Икарди La Gazzetta dello Sport. 

Напомним, что Икарди стал игроком ПСЖ в летнее трансферное окно.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ, Интер
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