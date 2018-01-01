Битва редакций: четвертый "плюс" ушел, не попрощавшись
Настало время подвести итоги первого тура Битвы редакций, который пришелся на матчи национальных сборных. По его результатам нам удалось увеличить банк, но несущественно. В следующий раз постараемся более удачно расставить приоритеты в суммах наших ставок.
Ставка №1
Матч: Португалия – Люксембург 3:0
Прогноз: Португалия (3,5) меньше
Коэффициент: 1,77
Ставка: 50 грн
Сумма выигрыша: 88,50 грн
В первом ординаре дебютного тура редакция bigmir)net выбрала вариант с индивидуальным тоталом сборной Португалии меньше 3,5 в поединке против Люксембурга. Как и ожидалось, подопечные Сантуша добились комфортного преимущества в два мяча и в спокойном темпе завершали поединок, подловив противника на ошибке еще раз уже под занавес встречи.
Данный прогноз зашел без каких-либо нервов, однако сумма ставки слишком мала, чтобы полностью покрыть дальнейшую неудачу со сборной Англии. Тем не менее, спокойный «плюс» с коэффициентом 1,77 – красота.
Ставка №2
Матч: Чехия – Англия 2:1
Прогноз: фора Англии (-1)
Коэффициент: 1,7
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Сборная Англии проиграла чехам на выезде, что стало для нее первым поражением в отборочном цикле за десять лет! Последний раз "Трех львов" огорчала сборная Украины в далеком 2009 году. Конечно, победа сборной Чехии очень неожиданная – прерванная череда успешных результатов не даст соврать.
Впрочем, хозяевам поля стоит отдать должное, они абсолютно по делу обыграли англичан, отлично действуя в прессинге и используя слабые стороны противника. У команды Саутгейта проблемы игроков в клубах перенеслись и на сборную, хоть мы и ожидали психологической разрядки в их исполнении.
Обидно, что именно на этот исход мы поставили наибольшую сумму, но ничего не поделаешь – англичане неожиданно подвели.
Ставка №3
Матчи: Латвия – Польша 0:3 / Украина – Литва 2:0
Прогноз: фора Польши (-1,5) / фора Литвы (+3)
Коэффициент: 2,19
Ставка: 70 грн
Сумма выигрыша: 153,86 грн
Плавно перебрались к еще одному успеху редакции bigmir)net в первом туре. Для удачного итога нам, в первую очередь, нужна была победа сборной Польши в два и более мячей. Роберт Левандовски еще в дебюте встречи позволил нам следить за дальнейшим развитием событий на поле без нервов. К тому же, польский бомбардир снял все вопросы под занавес встречи, подарив нам очень простой «плюс», который стал отличным подспорьем для выигрышного экспресса.
Вторым пунктом в нашем "двойнике" была фора Литвы (+3) в матче против Украины. Как мы и писали в прогнозе, подопечным Андрея Шевченко хватило двух забитых голов, чтобы чувствовать себя комфортно и постепенно переключаться на сборную Португалии.
Даже если бы Руслан Малиновский решил огорчить противника еще раз, то у нас был бы возврат, а потому и данный "плюс" сложным не назовешь. Все прошло как по маслу! Третьего гола Украины, кстати, не хватило, чтобы Isport.ua смог получить что-то со ставки на Украину. Понимания спортивной составляющей мало. Решает психология!
Итог
Начальный банк: 4500 грн
Банк после первого тура: 4522,36 грн
Как уже было отмечено, наш экспресс "зашел" очень легко. Isport.ua дождался третий гол Португалии лишь в конце матча, из-за чего пришлось знатно понервничать. Football.ua и вовсе подтянул экспертов по казахскому футболу, но что-то не сложилось. Как итог, получаем, что наш банк был увеличен на незначительную сумму, но 3 из 4 наших прогнозов оказались верными, а потому с оптимизмом смотрим во второй тур Битвы редакций!
Общий результат после первого тура:
Редакция:
Начальный банк:
Банк после первого тура:
Football.ua:
4500 грн
4549,23 грн
Isport.ua:
4500 грн
4446,20 грн
Bigmir)net:
4500 грн
4522,36 грн
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