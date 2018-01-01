Битва редакций: четвертый "плюс" ушел, не попрощавшись

Bigmir)net подводит итоги первого тура нового совместного с Parimatch проекта – Битва редакций.

Настало время подвести итоги первого тура Битвы редакций, который пришелся на матчи национальных сборных. По его результатам нам удалось увеличить банк, но несущественно. В следующий раз постараемся более удачно расставить приоритеты в суммах наших ставок.

Ставка №1

Матч: Португалия – Люксембург 3:0

Прогноз: Португалия (3,5) меньше

Коэффициент: 1,77

Ставка: 50 грн

Сумма выигрыша: 88,50 грн

В первом ординаре дебютного тура редакция bigmir)net выбрала вариант с индивидуальным тоталом сборной Португалии меньше 3,5 в поединке против Люксембурга. Как и ожидалось, подопечные Сантуша добились комфортного преимущества в два мяча и в спокойном темпе завершали поединок, подловив противника на ошибке еще раз уже под занавес встречи.

Данный прогноз зашел без каких-либо нервов, однако сумма ставки слишком мала, чтобы полностью покрыть дальнейшую неудачу со сборной Англии. Тем не менее, спокойный «плюс» с коэффициентом 1,77 – красота.

Ставка №2

Матч: Чехия – Англия 2:1

Прогноз: фора Англии (-1)

Коэффициент: 1,7

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Сборная Англии проиграла чехам на выезде, что стало для нее первым поражением в отборочном цикле за десять лет! Последний раз "Трех львов" огорчала сборная Украины в далеком 2009 году. Конечно, победа сборной Чехии очень неожиданная – прерванная череда успешных результатов не даст соврать.

Впрочем, хозяевам поля стоит отдать должное, они абсолютно по делу обыграли англичан, отлично действуя в прессинге и используя слабые стороны противника. У команды Саутгейта проблемы игроков в клубах перенеслись и на сборную, хоть мы и ожидали психологической разрядки в их исполнении.

Обидно, что именно на этот исход мы поставили наибольшую сумму, но ничего не поделаешь – англичане неожиданно подвели.

Ставка №3

Матчи: Латвия – Польша 0:3 / Украина – Литва 2:0

Прогноз: фора Польши (-1,5) / фора Литвы (+3)

Коэффициент: 2,19

Ставка: 70 грн

Сумма выигрыша: 153,86 грн

Плавно перебрались к еще одному успеху редакции bigmir)net в первом туре. Для удачного итога нам, в первую очередь, нужна была победа сборной Польши в два и более мячей. Роберт Левандовски еще в дебюте встречи позволил нам следить за дальнейшим развитием событий на поле без нервов. К тому же, польский бомбардир снял все вопросы под занавес встречи, подарив нам очень простой «плюс», который стал отличным подспорьем для выигрышного экспресса.

Вторым пунктом в нашем "двойнике" была фора Литвы (+3) в матче против Украины. Как мы и писали в прогнозе, подопечным Андрея Шевченко хватило двух забитых голов, чтобы чувствовать себя комфортно и постепенно переключаться на сборную Португалии.

Даже если бы Руслан Малиновский решил огорчить противника еще раз, то у нас был бы возврат, а потому и данный "плюс" сложным не назовешь. Все прошло как по маслу! Третьего гола Украины, кстати, не хватило, чтобы Isport.ua смог получить что-то со ставки на Украину. Понимания спортивной составляющей мало. Решает психология!

Итог

Начальный банк: 4500 грн

Банк после первого тура: 4522,36 грн

Как уже было отмечено, наш экспресс "зашел" очень легко. Isport.ua дождался третий гол Португалии лишь в конце матча, из-за чего пришлось знатно понервничать. Football.ua и вовсе подтянул экспертов по казахскому футболу, но что-то не сложилось. Как итог, получаем, что наш банк был увеличен на незначительную сумму, но 3 из 4 наших прогнозов оказались верными, а потому с оптимизмом смотрим во второй тур Битвы редакций!

Общий результат после первого тура: