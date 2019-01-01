Родриго: Если мы не будем побеждать, то фанаты начнут говорить, что мы не топ-сборная

Испанец своим голом вывел на Евро-2020 сборную своей страны.

Футболист сборной Испании Родриго прокомментировал итог матча в квалификации Евро-2020 с командой Швеции (1:1). Испанец забил гол на 90+2 минуте, который помог оформить выход сборной на Евро-2020.

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“Очень рад, что Испания прошла квалификацию. Думаю, в этом матче мы заслуживали большего, особенно в первом тайме. Это была тяжелая игра, но цель достигнута.

Испытываю боль на протяжении некоторого времени. В течение недели я проводил только часть тренировки, после чего боль усиливалась.

Тренер хотел попробовать разные варианты, поэтому я остался в запасе. Важно, что у меня было несколько минут, и они оказались решающими.

Понятно, что если мы не будет побеждать в каждом матче, то болельщики начнут говорить, что мы не на должном уровне и не входим в число лучших сборных в мире.

Главное, что мы вышли в финальную часть Евро, теперь у нас будет время для улучшений и развития нашего стиля“, - приводит слова Родриго официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор поединка.

Напомним, что лидер сборной Испании получил травму и был вынужден покинуть поле.