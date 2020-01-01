Ивелин Попов: Расизм - мировая проблема

Главный герой матча Болгария - Англия поделился мнением по поводу проблемы расизма.

Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов поделился мнением по поводу расистского скандала в отборочном матче Евро-2020 против Англии (0:6).

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“Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и жаловались судье. Я несколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы обошлось без эксцессов.

Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой футболист захочет приехать сюда? В перерыве было много переговоров о том, чтобы англичане согласились выйти на поле.

После матча Гарет Саутгейт подошел ко мне и поблагодарил за попытку помочь.

За неделю до игры только об этом и говорили. Расизм - мировая проблема, которую нужно искоренить.

Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим“, - цитирует Попова Topsport.bg.

Отметим, что Рэшфорд был удивлен смелостью Попова.

Напомним, что матч Болгария - Англия был остановлен из-за расизма.