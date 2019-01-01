Швейцария - Ирландия 2:0 видео голов и обзор матча на Евро-2020

Швейцарцы сохраняют шансы на выход на Евро-2020.

Сборная Швейцария Getty Images

Вчера, 15-го октября, сборная Швейцария одержала сухую победу над Ирландией.

Швейцарцы сумели забить по одному голу в каждом тайме, уверенно контролировал игру на протяжение всего матча.

Смотрите видео голов и обзор матча Швейцария - Ирландия:

Швейцария — Ирландия 2:0

Голы: Сеферович, 16, Фернандеш, 90.

Швейцария: Зоммер — Родригес, Эльведи, Аканджи, Лихтштайнер (Фройлер, 70) — Закария, Джака, Шер, Эмболо (Штеффен, 88) — Сеферович, Мехмеди (Фернандеш, 28).

Ирландия: Рэндолф — Даффи, Коулмэн, Иган, Стивенс — Браун, Хендрик, Уэлан, Макклейн, Коннолли (Хоган, 69) — Коллинз (О`Дода, 46).

Предупреждения: Джака, Аканджи — Коулмэн, Хендрик, Браун.

Удаление: Коулмэн