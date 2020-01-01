Черчесов: Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята

Главный тренер сборной России заверил, что они создают национальную команду из разных клубов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успех команды, которая вышла на Евро-2020.

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“Как удалось из миллионеров сделать настоящую команду? Это нормальные ребята. Они любят свою страну. Все эти разговоры о миллионах уходят на второй план.

Естественный отбор никто не отменял. Самое главное ясно видеть, кто как прибавляет, развивается.

Стремимся, чтобы была реально сборная страны. На последнем сборе игроки представляли 12 клубов, поэтому совершенно открыто могу сказать, что ко всем относимся одинаково.

Если ты готов, то вперед“, - рассказал Черчесов на телеканале Россия.

Напомним, что форвард сборной Украины жестко подверг критики сборную России.