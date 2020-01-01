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Морено: У Де Хеа мышечная травма

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Испанский вратарь рискует пропустить некоторое время.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено поделился мнением по поводу матча квалификации Евро-2020 с командой Швеции (1:1). 

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“Мы провели хороший матч, у нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. В конце концов мы преодолели квалификацию и вышли в финальную часть Евро.

Де Хеа сделал пару фантастических сэйвов, на которые он способен. В перерыве он решил, что может продолжить игру, у него небольшие мышечные проблемы“, - приводит слова Морено пресс-служба УЕФА.

Де Хеа покинул поле на 60-й минуте. Вместо него на поле вышел Кепа Аррисабалага.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что лидер Бразилии пропустит месяц из-за травмы.

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Теги: Роберт Морено, Давид Де Хеа, сборная Испания
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