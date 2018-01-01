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Белотти: Мы хотим реванша за пропуск ЧМ-2018

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Италия вышла на Евро-2020.
Андреа Белотти
Андреа Белотти
Getty Images

Форвард сборной Италии Андреа Белотти подвел итоги матча квалификации Евро-2020 с Лихтенштейном (5:0). Нападающий сумел отметиться дублем.

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“Очень доволен, особенно игрой команды. Мы пытались сделать то, о чем попросил нас тренер. Мы выполняли указания лучше во втором тайме, это было довольно очевидно.

Мы играли с правильным настроем, вся команда следует указаниям тренера на 100%.

Мы все хотим реванша за то, что произошло два года назад ( Италия не смогла пробиться на ЧМ-2018 в России)“, - цитирует Белотти официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Андреа Белотти, сборная Италия, сборная Лихтенштейна
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