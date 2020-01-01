Лихтенштейн - Италия 0:5 видео голов и обзор матча на Евро-2020

Крупная победа итальянцев.

Сборная Италия Getty Images

Вчера, 15-го октября, сборная Италии на чужом поле уничтожила сборную Лихтенштейна.

В первом тайме Италия смогла отличиться лишь раз. Все остальные голы пришлись на последние 20 минут встречи, где забивали - Романьоли, Эль-Шаарави и дублем отметился Белотти.

Смотрите видео голов и обзор матча Лихтенштейн - Италия:

Лихтенштейн - Италия 0:5

Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82

Лихтенштейн: Бюхель — Кауфманн, Геппель, Хофер, Рехштайнер, Бюхель — Хаслер, Польверино (Фрик, 56), Саланович, Губсер (Фрик, 63) — Йылдыз (Вольфингер, 83).

Италия: Сиригу — Ди Лоренцо, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини — Верратти, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Грифо, Кристанте, Бернардески (Тонали, 74) — Белотти.

Предупреждения: Рехштайнер — Тонали