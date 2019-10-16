Израиль - Латвия 3:1 видео голов и обзор матча на Евро-2020

Израильтяне одержали уверенную победу.

Сборная Израиля Getty Images

Вчера, 15-го октября, сборная Израиля принимала дома сборную Латвию в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. Израиль сумел отличиться трижды, а латвийцы смогли ответить лишь одним забитым голом. Латвия до сих пор не может набрать ни одного очка в квалификации.

Смотрите видео голов и обзор матча Израиль - Латвия:

Израиль – Латвия 3:1

Голы: Даббур, 16, 42, Захави, 26 – Камеш, 40

Израиль: Марциано, Даса, Таа, Таватха (Менахем, 78), Эльхамед, Натхо, Глазер, Саба (Эльмкис, 76), Битон, Захави, Даббур (Вейсман, 84)

Латвия: Штейнбор, Тарасов, Ошс, Ягодинский, Кигурс (Лайзанс, 68), Черномордый, Камеш (Икауниекс, 78), Юрковскис, Икауниекс (Онтужанс, 86), Гутковский, Савальниекс

Предупреждения: Ошс, Глазер, Икауниекс, Черномордый.